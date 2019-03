“Proposta di una Crowfound – dichiara Pino De Vivo, residente della montagna – per rimuovere i materiali sversati al Faito adiacenti al centro sportivo.

Sembra che il presidende Tristano Dello Ioio tempo fa fece fare una stima di costo per rimuovere i materiali sversati illegalmente, quelli in foto per intenderci.

Ecco aiutiamo l’Ente Parco a proseguire su questa strada – conclude – con una Crowfound di qualche associazione o più associazioni che si prestano per risolvere questo dannoso problema al Faito!”.