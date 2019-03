Dear friends,

we are looking for 6 volunteers available from march to december 2019 to join the team of Punta Campanella MPA thanks to project M.A.R.E. (Erasmus+ – European Solidarity Corps).

All info attached in the picture!!

This is the 7th edition of project M.A.R.E. that until 2021 will be part of a strategic partnerships with 3 local MPA (Regno di Nettuno, Santa Maria di Castellabate and Costa degli Infreschi) to spread the best practices developed during the last years of activism and volunteering around Sorrento Peninsula!

9 months of marine consevation initiatives will start very soon. If you are interested and you come from:

TUNISIA

PORTUGAL

LATVIA

SPAIN (Canary Island)

FRENCH (Reunion Island)

don’t hesitate to send us your CV and Motivation letter (evs.campanella@hotmail.com)

DEADLINE: january 25th

More info about project M.A.R.E. here:

www.marineadventures.org

Cari amici,

stiamo cercando 6 volontari disponibili da marzo a dicembre 2019 per far parte del team di Punta Campanella MPA grazie al progetto M.A.R.E. (Erasmus + – Corpo europeo di solidarietà).

Tutte le informazioni allegate nella foto !!

Questa è la settima edizione del progetto M.A.R.E. che fino al 2021 farà parte di una partnership strategica con 3 MPA locali (Regno di Nettuno, Santa Maria di Castellabate e Costa degli Infreschi) per diffondere le migliori pratiche sviluppate durante gli ultimi anni di attivismo e volontariato nella Penisola Sorrentina!

9 mesi di iniziative di consevation marine inizieranno molto presto. Se sei interessato e vieni da:

TUNISIA

PORTOGALLO

LETTONIA

SPAGNA (Isole Canarie)

FRENCH (Reunion Island)

non esitate a inviarci il vostro CV e la lettera di motivazione (evs.campanella@hotmail.com)

SCADENZA: 25 gennaio

Maggiori informazioni sul progetto M.A.R.E. Qui:

www.marineadventures.org