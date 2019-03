Problemi per Facebook e Instagram. Down i due social

ALLE ORE 16 di oggi sito e app di Facebook non funzionano: a segnalarlo sono centinaia di utenti in varie zone del mondo. Basta dare un’occhiata al feed di Twitter (sempre parecchio attivo quando Facebook e Instagram sono down) o su portali di settore come DownDetector per rendersi conto che si tratta di un problema che non riguarda solo l’Italia, ma tutto il mondo. Le segnalazioni sono cresciute in maniera vertiginosa nel giro di pochi minuti, tanto che gli hashtag #instagramdown e #facebookdown sono entrati nel Trend Detector nel giro di pochissimo tempo.