Primarie PD. Stefania Astarita commenta la vittoria “Con Zingaretti il popolo del PD si è risvegliato”

“Il popolo del PD si è risvegliato” con la sua candidatura all’assemblea nazionale del PD, nella lista “Con il lavoro per Zingaretti” Stefania Astarita ha contribuito al risultato delle primarie del 3 marzo, per cambiare il Partito Democratico e offrire al Paese una prospettiva politica forte e credibile. Stefania Astarita non entra nel merito della sfida tutta localistica con Angela Aiello, ma la vittoria è evidente, almeno a livello nazionale e di Regione Campania. Zingaretti stravince in Penisola Sorrentina con 828 voti, Martina 502 e Giachetti 133. La sfida è vinta a livello comprensoriale, ma persa a Meta , l’unico paese che da la maggioranza a Martina 260 contro 111, ma con la Astarita sola contro tutta l’armata dell’amministrazione del sindaco Peppe Tito. “Il dato è in linea col nazionale ed è un grande successo, considerato che il Governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca era schierato con Martina. Significa che esiste ancora il nostro popolo, quello che vuole ricostruire il centrosinistra e partecipa alle primarie perchè ci crede! Serve un nuovo PD contro la destra di governo e Zingaretti è il segretario di cui avevamo bisogno”

QUESTE LE RAGIONI DELLA SUA SCELTA:

“ In questo momento storico, con un governo a trazione leghista, che trascina l’Italia in recessione e minaccia di spaccare il Paese col progetto delle autonomie differenziate, non si può e non si deve restare indifferenti. Soprattutto il Sud deve reagire a un progetto di federalismo fiscale che peggiorerebbe di molto la vita dei cittadini, sottraendo risorse a settori e a diritti fondamentali come l’istruzione. Credo fermamente che la partecipazione alle primarie sia il primo modo di farlo. Solo il PD infatti può costruire un argine alla destra, che ci isola in Europa e invece di investire nello sviluppo, sta indebitando le nuove generazioni. Oggi più che mai quindi serve un Partito Democratico forte in campo. Sostengo Nicola Zingaretti, perché ritengo che soltanto lui possa ricostruirlo. La scuola è al centro della sua agenda politica, insieme al tema della giustizia sociale, per combattere le disuguaglianze, promuovere le pari opportunità e offrire garanzie alla fasce più deboli della popolazione. E’ tempo di voltare pagina! Dobbiamo cambiare leadership e organizzazione per essere nuovamente credibili. Il voto del 3 marzo serve al PD ma soprattutto al Paese.”

ECCO IL PROFILO POLITICO DI STEFANIA ASTARITA:

Stefania Astarita è attiva in politica dal 1999. Guida i Democratici di Sinistra di Meta e il Coordinamento DS della Penisola Sorrentina. Si schiera con Fassino nel congresso che sancisce la nascita del Partito Democratico. Responsabile del Pd metese dal 2008 e poi del Coordinamento PD della Penisola Sorrentina, conosciuta da tantissimi militanti del centrosinistra del territorio per il suo impegno e il suo lavoro.

Candidata alla elezioni regionali del 2010, nella lista PD a sostegno di Vincenzo De Luca, ottiene circa 4000 voti. Eccellente il risultato elettorale a Sorrento, dove Mara Carfagna raggiunge quota 590 e Stefania

Astarita 587.

Dopo il voto regionale, lavora alacremente all’organizzazione dei circoli di S. Agnello e Massa Lubrense. Grazie a lei il Coordinamento PD della Penisola Sorrentina è rappresentativo dei sei comuni che vanno da Vico Equense a Massa Lubrense. Con la sua direzione politica, il Coordinamento PD peninsulare è presente nel dibattito pubblico fino al 2014 e interviene in battaglie importanti a tutela del territorio e dei diritti dei cittadini.

Ricordiamo le iniziative politiche e le interrogazioni parlamentari promosse dal PD Penisola Sorrentina a favore della realizzazione del depuratore di Punta Gradelle , o la battaglia in difesa dei servizi socio-sanitari, in particolare a sostegno dell’asilo nido e del poliambulatorio di Meta, dal 2011 al 2013. E poi le tante iniziative contro boxlandia, che portano nel 2012 Michele Fina, responsabile nazionale Paesaggio del Pd, a Piano di Sorrento per ribadire l’impegno di tutto il partito in difesa della peculiarità della Penisola sorrentina.