Presunto stupro di Meta, oggi udienza in Tribunale. Novità per i ragazzi . Dalle prove non è affatto emerso che la turista è stata drogata, ma semplicemente dall’analisi del capello sono state rilevate sostanze contenute in comuni ansiolitici e/o antidepressivi. Insomma il processo che ha sconvolto la costa di Sorrento, con ragazzi da Massa Lubrense a Vico Equense in Penisola sorrentina, accusati di aver drogato e stuprato una donna, sta entrando nel vivo. Oggi a Torre Annunziata siamo anche noi a seguirlo.