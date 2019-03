Precipita un aereo della Ethiopian Airlines diretto a Nairobi, nessun superstite. Tra le vittime otto italiani

Il Boeing 737 della Ethiopian Airlines è precipitato dopo appena sei minuti dal decollo da Addis Abeba diretto a Nairobi. A bordo vi erano 8 membri dell’equipaggio e 149 passeggeri, tutti deceduti in seguito al terribile incidente. La Farnesina ha confermato che tra le vittime ci sono anche 8 italiani, scrivendo in una nota “L’Unità di Crisi, attivata fin dai primi momenti, rimane in stretto contatto con le famiglie per continuare a prestare loro ogni possibile assistenza”. Tra le vittime italiane anche l’Assessore ai Beni Culturali della regione siciliana Sebastiano Tusa, archeologo di fama internazionale, Sovrintendente del Mare della Regione. Tusa era diretto in Kenia, per un progetto dell’Unesco, dove era già stato nel Natale scorso insieme con la moglie, Valeria Patrizia Li Vigni, direttrice del museo d’arte contemporanea di Palazzo Riso a Palermo. Altre tre vittime italiane (due uomini ed una donna) erano di Bergamo: si tratta del presidente della Onlus bergamasca Africa Tremila Carlo Spini e della moglie Gabriella Viciani, nonché del tesoriere dell’associazione Matteo Ravasio. Un’altra vittima italiana del disastro aereo è Paolo Dieci, residente a Roma, presidente della ong Cisp e rete LinK 2007, un’ associazione di coordinamento consortile che raggruppa importanti Organizzazioni Non Governative italiane. E poi hanno perso la vita Virginia Chimenti, funzionaria del World Food Programme dell’Onu, Rosemary Mumbi e Maria Pilar Buzzetti. Il presidente del Consiglio Conte scrive su Twitter: “Oggi è un giorno di dolore. Nell’aereo della Ethiopian Airlines precipitato dopo il decollo da Addis Abeba vi erano anche nostri connazionali. Ci stringiamo tutti ai familiari delle vittime rivolgendo loro i nostri partecipi, commossi pensieri”. A bordo dell’aereo precipitato vi erano anche delegati dell’Assemblea dell’Onu per l’Ambiente che si aprirà domani a Nairobi. L’incidente è avvenuto questa mattina alle 8,44 locali. Risulta che il pilota abbia chiesto ed ottenuto di poter tornare indietro con un atterraggio di emergenza perché si era reso conto della presenza di un problema.