Praiano, giro di vite della Guardia di Finanza sui B&B: controlli sulle piscine

La Guardia di Finanza della Sezione Navale di Salerno, sta battendo a tappeto vari B&B di Praiano, per verificare la presenza di piscine non autorizzate. Molte piscine, nella fattispecie quelle realizzate all’esterno, infatti sono realizzate richiedendo autorizzazioni per diversi scopi: analogamente a quanto è stato scoperto l’ultima estate dai Vigili Urbani, a Sorrento, il fenomeno dell’edificazione di piscine abusive, avviene infatti con la scusa di costruire vasche biologiche per la raccolta dell’acqua piovana.

Le vasche biologiche o addirittura i bio laghi, che poi vengono convertiti in piscine, sono utilizzate in ambito agricolo e per realizzarle servono denaro e tempo, dettato dall’iter burocratico necessario per l’approvazione. L’anno scorso il proliferare di bed & breakfast e case vacanze, con tali tipologie di richieste, insospettì i dipendenti dell’Ufficio tecnico sorrentino, sortendo una serie di controlli da parte degli agenti della municipale sul territorio. Lo stesso è successo anche in Costiera Amalfitana, dove sono partiti i controlli, in vista dell’approssimarsi dell’inizio della stagione turistica.