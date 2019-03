Praiano, fissata la data per le elezioni del Forum dei Giovani presso la sede Municipale

Il Comune di Praiano ha appena comunicato che si terranno venerdì 22 marzo e sabato 23 le elezioni del Forum dei Giovani presso la sede Municipale. Per quanto riguarda gli orari per la giornata di venerdì si parla di 9-13, mentre sabato sarà possibile votare dalle ore 9 alle 13 e dalle 15 alle ore 18. Al voto hanno diritto tutti i giovani residenti a Praiano, e che abbiano compiuto 16 anni e non superato i 35. Per poter votare serve documento di identità e gli elettori non potranno esprimere più di tre preferenze. Al termine della votazione verranno portate avanti le operazioni di scrutinio.

Ecco l’elenco dei candidati:

Angelo Aiello,

Simone Aiello,

Costanzo Avitabile,

Nadia Cuccurullo,

Erminia Ferraioli,

Anna Assunta Fusco,

Ivan Luca Galani.

Ad ottobre scorso il Forum dei Giovani aveva comunicato le dimissioni del direttivo: “Con dispiacere informiamo tutti che il forum dei giovani, per motivi personali del direttivo stesso, ha dato in data odierna le dimissioni.

Speriamo con tutti il cuore che si possa formare presto un nuovo gruppo solido e con tanta voglia di fare – apparve scritto in un post dal profilo Facebook dell’associazione – Noi restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento e per aiutarli nel caso avessero bisogno”.