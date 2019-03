Positano: Villa Tre Ville cerca Wine Sommelier

Villa Tre Ville a Positano, in vista dell’ormai imminente stagione 2019, sta cercando un appassionato Wine Sommelier che abbia conoscenza approfondita ed esperienza del “New and Old World” e della cucina italiana ed internazionale.

I compiti principali saranno: ricercare il miglior vino al miglior prezzo, gestire e controllare le giacenze, formare il team di lavoro in termini di conoscenza, servizio e abbinamento dei vini ai piatti serviti nel nostro ristorante.

Requisiti del candidato:

Il candidato dovrà possedere i seguenti requisiti:

Precedente esperienza simile in alberghi a 5 stelle

Buona conoscenza del vino e del servizio

Qualifica o corsi relativi completati

Ottima conoscenza dell’Inglese scritto e parlato

Passione e dedizione

Flessibilità e disponibilità in termini di ore di lavoro

I curriculum vitae dovranno essere inviati al seguente indirizzo e-mail: amministrazione@villatreville.com

Se hai un annuncio da fare usa la nostra sezione dedicata MERCATINO e scopri tutti gli annunci che Positanonews ha dedicato per i suoi lettori, oppure inserisci il tuo. Offri o cerchi lavoro? Iscriviti al nostro gruppo Cerco Offro lavoro con Positanonews. Qui potrai pubblicare il tuo annuncio o trovare il lavoro adatto a te.