Positano vergogna telecom . Anziana sola lasciata senza telefono. Il 187 prende in giro?

Positano, Costiera amalfitana. Ha dell’incredibile la vicenda capitata a una anziana ottantenne della cittadina della Costa d’ Amalfi. La donna vive sola in una strada a 400 scalini dalla rotabile. Sembra sia stata presa di mira dalla Telecom, prima gli fanno pagare l’ ADSL, che non usa, nonostante da quasi un anno chiede di toglierlo continuamente, forse perchè un’anziana sola è innocua? A pensar male non si sbaglia diceva Andreotti, fatto sta che, nonostante pagasse tutto regolarmente, anche l’ ADSL di cui non usufruisce, ha da qualche giorno il telefono che non le funziona inspiegabilmente. La Telecom nonostante le decine di telefonate al 187 non interviene ancora. Il numero è questo 089875423. Il 187 ha assicurato più volte che sarebbero intervenuti, una presa in giro? Poi siamo intervenuti noi di Positanonews e lo stesso non fanno niente. In attesa di azioni legali lunghe speriamo che qualcuno si muova, il nostro numero è 3381830438