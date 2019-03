Positano: Ultimo appuntamento della rassegna cinematografica per grandi piccini. Questa sera “Pirati dei Caraibi”

Torna il cinema a Positano . Il Grande Schermo mancava da quarant’anni nella perla della Costiera amalfitana, da Positano e Praiano per vedersi un film bisogna andare a Sorrento o, solo da qualche anno, all’auditorium Oscar Niemeyer a Ravello . Grazie alla tensostruttura alla Piazza dei Racconti, che è diventato uno spazio che ha molte potenzialità , l’amministrazione De Lucia ha regalato tre appuntamenti da non perdere. Una rassegna cinematografica di Carnevale per stare insieme a Piazza dei Racconti.

Tutto è cominciato il 1 Marzo in Piazza dei Racconti con il primo film della Rassegna “Coco” un film Disney, parla della storia di Miguel, un giovanissimo aspirante musicista che intraprende un viaggio verso la terra dei propri antenati per scoprire i misteri nascosti dietro i racconti e le tradizioni della famiglia. Coco è un film d’animazione del 2017 diretto da Lee Unkrich e Adrian Molina, distribuito dalla Walt Disney Pictures e prodotto e creato dalla Pixar Animation Studios, vincitore nel 2018 di due premi Oscar come miglior film d’animazione e come miglior canzone per Remember Me, scritta da Robert Lopez e Kristen Anderson-Lopez. Un film davvero bello ed emozionante che piacerà anche ai grandi…

Poi lunedì 4 marzo, invece, appuntamento alle 18 con “Baby Boss”, un film d’animazione del 2017 diretto da Tom McGrath, tratto dall’omonimo romanzo del 2010 di Marla Frazee che racconta la storia di come nascono i bambini secondo la fantasia del film, e come alcuni di loro, con capacità speciali diventino spie segrete della Baby Corp. Uno di loro, il boss, viene mandato sulla terra a casa di Tim per scoprire perché gli umani cominciassero a preferire gli animali ai neonati. Con l’aiuto di Tim riescono a sconfiggere il cattivo, il proprietario della Puppy Co.

Infine, questa sera, la rassegna si concluderà sabato 9 marzo “Pirati dei Caraibi, la vendetta di Salazar” alle ore 18.00

Pirati dei Caraibi, la vendetta dei Salazar, è un film del 2017 diretto da Joachim Rønning e Espen Sandberg, quinto capitolo della saga Pirati dei Caraibi e sequel di Pirati dei Caraibi – Oltre i confini del mare, uscito il 18 maggio 2011. È scritto da Jeff Nathanson, prodotto da Jerry Bruckheimer, con le musiche di Geoff Zanelli, il quale ha sostituito Hans Zimmer, compositore della colonna sonora dei precedenti tre capitoli.

Johnny Depp, Geoffrey Rush, Kevin McNally, Orlando Bloom e Keira Knightley tornano a interpretare i propri ruoli, mentre si aggiungono al cast Javier Bardem nel ruolo del capitano Armando Salazar, Brenton Thwaites nel ruolo di Henry Turner e Kaya Scodelario nel ruolo di Carina Smyth. Il film è stato distribuito il 24 maggio 2017 in Italia e il 26 maggio 2017 negli Stati Uniti, anche in 3D e IMAX.

Vi aspettiamo!