Positano, turista tedesca cade in Via dei Mulini. Sotto accusa gli scavi infiniti a quanto dichiarato dalla stessa. La donna di 40 anni è inciampata verso la Chiesa Madre, sul posto intervenuto subito il 118 con la Croce Rossa e all’ospedale Costa d’ Amalfi di Castiglione di Ravello, per fortuna che c’è, è stata subito medica e messa in sesto .

La donna ha detto che la colpa sono dei lavori, ma non abbiamo avuto riscontri sul posto ne dalla polizia municipale sentita da Positanonews . Ma non è questo il problema. Da troppo tempo durano questi lavori nella perla della Costiera amalfitana, tante le lamentele, come pure al capannone sotto la Chiesa, nello spazio Ex Brigantino ed Ex D’Anna rilevato da Elio Rispoli della Buca di Bacco. Lo stesso ci ha assicurato che a breve terminerà ed offrirà al paese un nuovo bellissimo locale, ma la ditta dei Mulini che ha combinato non pochi pasticci, chi glielo dice che deve finire presto?