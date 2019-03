Positano , Costiera amalfitana . Trovata cagnolina Breton sulla SS 163 per Sorrento. Era ad Agerola, secondo alcuni che la hanno vista, a Bomerano all’inizio del Sentiero degli Dei .

Pubblichiamo l’appello dell’ ENPA della Penisola Sorrentina .

Oggi pomeriggio, in una strada provinciale che collega Sorrento e Positano, è stata ritrovata una cagnolina razza breton. Ha un collare in acciaio, con una corda spezzata. È stata portata dal veterinario, ma non ha il microchip. Ha circa un anno circa, molto buona!

Qualcuno la riconosce?

Gradita la Condivisione

Grazie 🙏