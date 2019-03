Positano, svelato il mistero del cestino scomparso alla Sponda. Ecco cosa è successo

Positano, Costiera Amalfitana. Dopo le proteste per la scomparsa del cestino alla Sponda, abbiamo scoperto che in realtà la Multiservice Positano è intervenuta per rimuovere il cestino danneggiato, e che sarà sostituito nei prossimi giorni da uno più bello e più grande. Le preoccupazioni emerse dai social network e la segnalazione a Positanonews sono state chiarite ampiamente: rimane comunque rilevante il problema degli alberi che sono stati tolti e non sostituiti, speriamo quindi che venga ripristinato al più presto il verde pubblico, così come chiedono i cittadini. Positanonews è stata sempre presente e attenta, senza mai sottrarsi alle segnalazioni dei lettori e facciamo i nostri complimenti alla Multiservice, che ci ha prontamente messa al corrente della situazione.