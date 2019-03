Positano. Successo della Giornata della Donna di Positano alla biblioteca comunale con i Sonacore . Ieri sera, la Giornata Internazionale delle Donne, istituita nel 1977, è stata celebrata con un giorno d’anticipo nella biblioteca comunale di Positano, in Costiera Amalfitana.

Introdotto l’evento dalla vice presidente Maria Rosaria Manzini occasione di questo giorno così importante, è stato presentato “Un affascinante intrigo di donne, musica e parole” con Laura Franco che ha volato con grande amabilità in un viaggio immaginifico in tutti i Continenti seguita in diretta da Positanonews.it . Tanti i bellissimi interventi nello stupendo scenario della biblioteca comunale nelle ex elementari, uno spazio aperto a tutti gestito dall’associazione Posidonia , ideale per studiare e socializzare.

Dopo la presentazione abbiamo festeggiato insieme ai Sonacore l’altra metà del cielo.