Positano, spunta Domenico Marrone candidato sindaco? Che ne pensate? Si parla già di campagna elettorale e cominciano a uscire dei nomi. Fra questi l’ex sindaco Domenico Marrone, stano ai rumors Luca Vespoli vorrebbe farsi da parte per seguire le sue attività imprenditoriali e i suoi impegni di lavoro. Il suo gruppo potrebbe decidere di far riscendere in campo l’ex sindaco Marrone, impegnato nell’attività di moda, con l’apertura di un negozio anche a Sorrento, ma anche nella pittura. Marrone ha sempre negato di voler ritornare a far politica, ma per chi ha fatto sempre questo nella vita e lo sente nel dna è difficile credergli. Resta da vedere che succede col gruppo di minoranza, parte sembra vicino a Peppe Guida, attualmente assessore all’ambiente, uno dei papabili alla successione a Michele De Lucia, con Francesco Fusco, attuale vicesindaco. Ma potrebbe anche spuntare un albergatore, Vito Cinque, dell’hotel Il San Pietro, anche il suo nome circola molto, dopo l’impegno in prima persona contro il traffico che sta paralizzando la Costiera amalfitana, ma continua a sostenere che il suo impegno è doveroso perchè la situazione è inaccettabile in attesa che si formi un’associazione albergatori . Intanto Marrone non ha risposto ne si ne no alle nostre richieste di informazione tramite messaggi… Staremo a vedere…