Positano / Sorrento. Tragedia per Ciro Cuccurullo, stroncato troppo presto. Ci lascia a soli 56 anni

Un lutto tragico che colpisce Positano in Costiera Amalfitana e Sorrento. Abbiamo aspettato quasi 24 ore per dare questa notizia che ci ha lasciati attoniti. Ciro Cuccurullo, un uomo bello, alto, giovane, ci lascia all’improvviso. Ciro non aveva ancora raggiunto la soglia dei 60 anni. Noi di Positanonews lo conoscevamo e lo vedevamo spesso. Sempre sorridente, L’ultima volta è stata al bar Lena dove seduto ad un tavolo, ordinava un rinfresco. Lo ricordiamo anche al ristorante Stelluccia ai Colli di Fontanelle, da Annarè a Meta dove spesso andava a mangiare. Insomma amava la sua zona terra, amava l’armonia e la tranquillità del posto. Aveva una grande passione per lo sport ed il fitness, infatti passava le sue giornate in palestra, il suo “posto felice”. Un giorno gli chiedemmo, nonostante il timore di infastidire la sua serenità, cosa faceva e la sua risposta è stata che qui si sentitva rilassato, stava da solo, tranquillo, a volte pensieroso, ma sempre con il sorriso. Lo ricorderemo nel suo negozio di moda sempre impegnato.

Domani i funerali nella chiesa di Santa Caterina a Positano alle ore 10.00

Un abbraccio alla ex moglie Daniela Mastellone, di Sorrento, a suo figlio Giulio e a tutta la sua famiglia. Vi siamo vicini nel dolore.

Le nostre più sentite condoglianze. CIAO CIRO!