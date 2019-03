Positano e Sorrento: Critiche sull’accoglienza. Lettera da Palm Beach

Riceviamo e pubblichiamo una lettera da Palm Beach dove ci si lamenta del problema accoglienza nelle strutture.

Egregio Dr. Cinque

Le scrivo da Palm Beach in Florida dove risiedo da parecchi anni e sono di origini Sorrentine.

Da molti opero come Operatore Turistico convogliando moltissimi clienti sia a Positano che a Sorrento –

Nella prima meta’ di Ottobre contiamo di ritornare con una comitiva, cosa che facciamo ogni anno nello stesso

periodo.

Fortunatamente, qualcuno direbbe purtroppo, per gli albergatori e ristoratori locali e’ tempo di manna ! Nel frattempo il livello di ospitalita’ e gentilezza e’ praticamente sparito – il personale tratta i clienti in modo orribile e a questo proposito basta leggere le recensioni su TripAdvisor e altri dove molti si lamentano sopratutto per il servizio e l’attitude

negativa.

Io stesso con un gruppo di 40 persone ho sperimentato tutto questo sia a Positano ( San Pietro ) che a Ravello dove hanno fatto la multa all’autista perche ha ritardato di 3 minuti la partenza dell’autobus..e questo a quasi fine ottobre

e alle 5 del pomeriggio !

Un pizzico di rispetto e professionalita’ avrebbe effetti positivi senza dubbio !

La saluto

Gianni Aversa

PTI Travel Group

Palm Beach