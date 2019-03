Positano si fa più bella e più pulita con la Primavera. Al via le pulizie del quartiere . L’amministrazione De Lucia , con l’assessore all’ambiente Giuseppe Guida e la Multiservice sempre presente e operativa al lavoro . Oggi Taglio erba Chiesa Nuova – via dei Coralli – via Corvo – via Mangialupini

A breve anche negli altri quartieri!

