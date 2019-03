Positano . Si perdono di notte sul Sentiero degli Dei poi recuperati da Positanonews

Positano, Costiera amalfitana . Si perdono sul Sentiero degli Dei di notte uno spagnolo e un argentino . E’ quello che è successo questa sera a due amici, Diego e Guido, uno spagnolo, basco, l’altro Argentino, li abbiamo trovati in mezzo alla strada sulla Statale Amalfitana 163 nel buio più completo con un cartello , rischiavano di essere investiti, per fortuna li abbiamo recuperati e portati di corsa alla stazione della Circumvesuviana, ma non è stato l’unico rischio oggi “Siamo arrivati da Madrid in aereo a Napoli e da li abbiamo preso un autobus per Amalfi e da qui siamo saliti direttamente ad Agerola per farci il sentiero degli Dei”

Ma a Bomerano non avete trovato segnali o qualcuno che vi dicesse che di sera poteva essere pericoloso?

“No, non c’era niente. Siamo scesi che si vedeva bene, non immaginavamo di stare ancora sul sentiero colo buio..”

Avete visto il tramonto ?

“Siamo rimasti incantati dal tramonto, nei pressi di Praiano.. era rosso fuoco .. Amazing”

E poi come vi siete persi?

“Abbiamo camminato e a un certo punto ci siamo trovati in un bosco buio..”

E poi?

“Siamo riusciti dopo un pò a trovare il sentiero ma poi abbiamo perso tutti gli autobus, l’ultimo che partiva da Positano per Sorrento era già passato dopo le otto.. E rischiavamo di perdere il treno per Napoli ”