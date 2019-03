Positano / Sant’Agata lo chef Carmine De Simone 33 anni da Black con la famiglia De Gregorio allo Stuzzichino . Gli incontri che non ti aspetti, allo stuzzichino troviamo lo chef attualmente più “storico” della spiaggia di Positano, Carmine De Simone, lontane origini di Vico Equense, ora di Montepertuso, con ben 33 anni di duro lavoro nel ristorante della famiglia Russo, praticamente un record per la cittadina della Costiera Amalfitana. La sua serata di relax con la famiglia che hanno nel dna l’arte non solo per la cucina ( la figlia Michela è una bravissima ceramista, ndr ), oltre a essere dei gran lavoratori, la ha passata in incognita allo Stuzzichino di Sant’Agata a Massa Lubrense, ma alla fine Positanonews lo ha riconosciuto ed immancabile è stata la foto con la De Gregorio family de Lo Stuzzichino riconosciuto a livello internazionale come una delle migliori osterie del mondo..Insomma bei piatti, ma anche belli incontri..