Positano, ritorna la caccia ai posti auto con le “cardarelle”

La stagione turistica non è ancora iniziata, ma a Positano ritornano le “vecchie” soluzioni alternative per accaparrarsi i posti auto: non mancano per le strade del paese le “cardarelle”, ovvero i recipienti utilizzati da operai e carpentieri per i lavori edili. Le “cardarelle” fungono da segnalazione per far sapere che quelle aree di sosta saranno a breve occupate: un sistema purtroppo adottato in virtù del fatto che è sempre più difficoltoso trovare un posto dove parcheggiare nella Perla della Costiera. Siamo solo a marzo e possiamo solo immaginare cosa accadrà in piena stagione, quando lavoratori provenienti anche dai paesi limitrofi dovranno escogitare soluzioni di fortuna per non incappare in multe e raggiungere il luogo di lavoro in tranquillità, senza grane giornaliere.