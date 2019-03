Positano, riapre Collina Bakery ai Mulini: tutto pronto per l’inizio della stagione turistica

Positano. Riapre il bar Collina Bakery in Piazza dei Mulini, in vista dell’inizio della stagione turistica. Con la primavera e Pasqua alle porte, riapre i battenti l’attività gestita dalla famiglia Collina, tornando a deliziare turisti provenienti da tutto il mondo con prelibatezze dolci e salate. Nei weekend già si vede una Positano movimentata, che nelle belle giornate diventa un piacevole rifugio per famiglie e non, rilassate al sole e nella quiete della Spiaggia Grande di inizio marzo.

Le attività nella Perla della Costiera guardano con ottimismo all’inizio di stagione turistica, visto che prolifera già un clima favorevole in tal senso, con il paese che riprende vita. Le aspettative quindi sulla stagione sono ottime, gli con gli alberghi che iniziano già a registrare prenotazioni. La Costiera Amalfitana negli ultimi anni si sta confermando come meta prediletta dei viaggiatori internazionali, con un sensibile aumento dei turisti provenienti dall’Oriente: i social network e i travel influencer fanno la loro parte nel promuovere località dal respiro globale come Positano.