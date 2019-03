Positano il premio internazionale Venere d’oro a Queen Moda

Positano, continua a mietere successi e consensi nel mondo la ‘Moda Positano’, come testimonia il premio ‘internazionalizzazione’ assegnato all’imprenditrice Maria Gentile, titolare della boutique ‘Queen Moda Positano’. L’ambito riconoscimento è stato assegnato durante la IX edizione del premio ‘Venere d’oro’, l’annuncio ed il ringraziamento sulla pagina facebook dell’azienda

L’internazionalizzazione di Queen Moda Positano premiata! Si continua a crescere e a fornire sempre più qualità alle nostre bellissime clienti. Grazie a voi per aver reso possibile questo nuovo traguardo! The internationalization of Queen Moda Positano awarded! We keep growing and providing more and more quality to our beautiful customers. Thanks to you for making this new milestone possible! L’internationalisation de Queen Moda Positano récompensée ! Nous continuons à grandir et à fournir de plus en plus de qualité à nos clientes exceptionnelles. Merci à vous de nous avoir permis de franchir ce nouveau cap !

Dalla redazione di Positanonews i complimenti a Maria, Tonino, Enrico ed Anna, che da anni danno lustro alla Moda Positano.