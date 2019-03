Positano piange Mario Rianna. Il ricordo di Palumbo “Fondò la scuola calcio”

Positano , Costiera amalfitana. Il paese piange la scomparsa di Mario Rianna, questa sera decine di persone sono arrivate all’ Ospedale di Sorrento dove si trovava Mario . Fra questi Antonio Palumbo , consigliere comunale ai lavori pubblici ed ex dirigente del San Vito Positano . “Mario era una persona generosa, con lui abbiamo fatto delle cose bellissime per lo sport e per i giovani , fondò lui la scuola calcio del San Vito Positano – ci dice Antonio – , quando era lui Presidente ha fatto in modo che si potesse giocare al nostro campo a Montepertuso, prima eravamo costretti a giocare ed allenarci a San Liborio a Piano di Sorrento, Vico Equense, dove capitava, eravamo senza fissa dimora. Ma non solo, ha fortemente voluto la scuola calcio per dare spazio ai giovani”