Positano , Paola Fiorentino la “Sciabolatrice” in diretta su “Ciao Darwin”

Positano, Costiera amalfitana. La cittadina della Costa d’ Amalfi ha delle donne con gli attributi, lo sapevamo già da uno studio socio economico, solo a Torino c’è una percentuale di donne lavoratrici così alta come da noi, si distingue al Sud e in Campania al di sotto di Napoli e non solo.

Ma anche col gusto, da Master Chef a “Ciao Darwin 8 – Terre desolate”, il famoso programma di Canale 5 venerdì Paolo Bonolis ha proposto alla sua spalla Laurenti di festeggiare la fine della trasmissione con un brindisi.

Tra Bonolis e Laurenti, seduta su una poltroncina centrale, c’era Paola Fiorentino di Positano, Dama della Pace, Guardiano della Pace e Maestra di Sciabola nonché Sciabolatrice di Champagne.

L’avvocatessa di Positano, nota anche per la sua partecipazione a Hell’s kitchen, nel 2016, il programma di cucina di Sky condotto da Cracco, ha benedetto con il suo rito l’inizio dell’ottava serie della fortunata trasmissione tv delle reti Mediaset.

Compito di Paola Fiorentino è stato proprio quello di aprire la bottiglia di champagne con un colpo netto di sciabola.

La Fiorentino rappresenta infatti la Confraternita della Sciabola d’Oro che ha sede a Reims in Francia ed è un’usanza che usavano fare i cavalieri di Napoleone Bonaparte quando vincevano le battaglie a cavallo.

Durante questa pratica i cavalieri di Napoleone erano soliti festeggiare le vittorie aprendo le bottiglie di Champagne proprio con le sciabole con cui combattevano. Non è difficile credere che volesse essere un augurio anche per le battaglie a seguire.

Qualcuno sostiene che lo si facesse anche una seconda volta, ovvero prima della battaglia, per darsi coraggio e affrontare il combattimento con un pizzico di incoscienza. Durante il rituale si usava pronunciare la frase Santé, Boneé, Champagne!, ovvero Salute, Bene, Champagne!

Dopo un siparietto comico tra Bonolis e Laurenti, Paola con un secco colpo di sciabola apre la bottiglia di Champagne dando così il via ai festeggiamenti.

Paola Fiorentino “sciabolatrice” si , ma non solo, esperta gourmet, sommelier, imprenditrice di una delle famiglie migliori della Città Romantica. Donna di carattere e in gamba, complimenti da Positanonews