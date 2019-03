Positano, Costiera amalfitana . Positano. Oggi consiglio comunale . Bilancio, Tasse e imposte, TARI E TASI, e piano triennale delle opere pubbliche sotto i riflettori Il Consiglio Comunale è convocato in adunanza ordinaria con la seduta di prima convocazione giovedì 28 marzo alle ore 17.00 e quella di seconda convocazione venerdì 29 marzo alle ore 17.00 nella solita sale delle adunanze in Municipio per deliberare sul seguente ordine del giorno:

Lettura e approvazione verbali seduta precedente. Imposta unica comunale (IUC) – Componente tassa sui rifiuti (TARI). Regolamento comunale per l’applicazione della tassa sui rifiuti. Approvazione modica. Addizionale comunale all’imposta sui redditi delle persone fisiche. Conferma aliquota per l’anno 2019. Imposta Unica Comunale (IUC) – Componente tributo per i servizi indivisibili (TASI). Conferma azzeramento aliquota per l’anno 2019. Imposta Unica Comunale (IUC) – Componente imposta municipale propria (IMU). Conferma aliquote e detrazione per l’anno 2019. Imposta Unica Comunale (IUC) – Componente tassa sui rifiuti (TARI). Piano finanziario e tariffe per l’anno 2019. Approvazione. Verifica della qualità e quantità delle aree e dei fabbricati da destinare a residenze, attività produttive e attività terziarie. Conferma deliberazione di G.C. n. 32 del 26.02.2019. Ricognizione degli immobili non strumentali all’esercizio delle funzioni istituzionali da valorizzare e/o dismettere. Approvazione elenco triennio 2019-2021 adottato con deliberazione di G.C. n. 36 del 06.03.2019. Approvazione programma triennale 2019-2021 delle opere pubbliche ed elenco annuale 2019. Approvazione programma biennale 2019-2020 degli acquisti di beni e servizi ex art. 21 comma 1 del D.lgs. 18.04.2016 n. 50. Approvazione della nota di aggiornamento del documento unico di programmazione (DUP) triennio 2019-2021. Approvazione del bilancio di previsione finanziario triennio 2019-2021. Azienda speciale consortile Cava-Costa d’Amalfi – Approvazione statuto e bozza dell’atto costitutivo dell’azienda speciale consortile ai fini della gestione associata delle politiche sociali e sanitarie nei comuni dell’ambito territoriale S2.