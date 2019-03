Oggi 31 marzo, quarta giornata di Quaresima è la domenica laetare, di letizia, per ricordarci che il cammino penitenziale che noi cristiani stiamo vivendo, non è fine a se stesso, ma che ci stiamo incamminando verso una festa, la Pasqua.

Ed oggi si è vissuto in questo clima festoso un momento davvero solenne, con le Cresime conferite da Mons. Michele Fusco, in concelebrazione con il Parroco don Raffaele Celentano, nella Parrocchia S. Maria delle Grazie a Montepertuso ( dove Mons. Fusco è stato Parroco) .

di 5 Galleria fotografica Cresime a Montepertuso









La confermazione, nota più comunemente come cresima, è un sacramento della Chiesa cattolica e ortodossa che esprime la discesa dello Spirito Santo sui credenti tramite l’imposizione delle mani da parte degli apostoli e dai loro successori, i vescovi.

“Crisma” è una parola greca e significa unguento, unzione; da crisma derivano “Cristo” (è la traduzione dell’ebraico “messia”, unto) e appunto “cresima”. Il rito essenziale della Confermazione consiste nell’unzione con il Crisma, che viene posto sulla fronte (“disegnando” una croce) del cresimando dal vescovo che pronuncia le parole sacramentali: “Ricevi il sigillo dello Spirito Santo che ti è dato in dono”, a cui segue un bacio di pace a concludere il rito, come segno di “comunione” con il vescovo e tutti i fedeli.

Un augurio va a tutti i ragazzi e ai padrini e le madrine, il cui ruolo è fondamentale e non da poco, poiché dovranno essere veri esempi di fede affinché il neo cresimato si comporti da vero testimone di Cristo.