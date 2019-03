POSITANO: MALORE PER UN RAGAZZO DI NOCELLE – PORTATO CON URGENZA IN OSPEDALE

È stato portato con urgenza all’ospedale di Sorrento il ragazzo di località Nocelle di Positano, dopo aver avvertito un improvviso malore, il ragazzo si trovava presso la propria dimora. Tempestivo l’intervento dell’ambulanza, che avrebbe incontrato problemi che in queste zone sono di casa: le strade non esistono, solo piccoli vichi non asfaltati. Nonostante ciò il soccorso è avvenuto con successo e il ragazzo ha raggiunto l’ospedale.

Noi di PositanoNews auguriamo presta guarigione al ragazzo e facciamo i complimenti ai soccorsi.