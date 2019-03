Positano. Malore in spiaggia. Intervento della Croce Rossa, l’ambulanza resta bloccata

Positano. Complice la giornata di sole ed il clima piacevole oggi la Spiaggia Grande è stata meta di molti turisti ed anche cittadini che ne hanno approfittato per regalarsi qualche ora di anticipo d’estate. Purtroppo, però, una persona è stata colta da un improvviso malore ed è stato necessario allertare i soccorsi per prestare le cure necessarie. L’ambulanza, giunta in Piazza dei Mulini, è rimasta bloccata a causa del traffico. Solo grazie all’intervento dell’agente di polizia municipale Domenico Mancuso che era sul posto il mezzo di soccorso è riuscito a farsi strada. Il personale sanitario ha, quindi, raggiunto la spiaggia prestando le cure necessarie sul posto non necessitando il trasporto in ospedale.