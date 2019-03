Positano, l’Hotel San Pietro sostiene Greta: “Risparmiamo energia e ricicliamo ogni giorno”

Anche l’Hotel San Pietro di Positano sostiene l’iniziativa di Greta Thunberg. E’ stata, infatti, postata sul profilo ufficiale social dell’azienda una foto con un messaggio: “Sosteniamo l’interesse di Greta per il clima e condividiamo le sue idee. Il San Pietro risparmia energia e ricicla ogni giorno perché lo consideriamo utile per preservare il nostro pianeta garantendo che tutte le generazioni future possano godere della sua bellezza come lo facciamo noi”.

Ricordiamo, Greta è un’attivista svedese per lo sviluppo sostenibile e contro il cambiamento climatico. È nota per le sue manifestazioni regolari tenute davanti al Riksdag a Stoccolma, in Svezia con lo slogan Skolstrejk för klimatet (Sciopero della scuola per il clima). La sua attività di protesta è nata nell’ agosto 2018 quando frequentava il nono anno di una scuola di Stoccolma e ha deciso di non andare a scuola fino alle elezioni legislative del 9 settembre 2018. La decisione di questo gesto è nata a fronte delle eccezionali ondate di calore e degli incendi boschivi senza precedenti che hanno colpito il suo paese durante l’estate. Voleva che il governo svedese riducesse le emissioni di anidride carbonica come previsto dall’accordo di Parigi sul cambiamento climatico ed è rimasta seduta davanti al parlamento del suo Paese ogni giorno durante l’orario scolastico.

Il 15 marzo 2019 si è tenuto lo sciopero mondiale per il futuro, al quale hanno partecipato moltissimi studenti in 1700 città in oltre 100 paesi del mondo e Greta Thunberg è intervenuta nella manifestazione organizzata a Stoccolma, ricordando come sia necessario che i politici agiscano, dando ascolto ai moniti degli scienziati sul clima.