Positano . L’eclissi della storia: l’esperimento sociale ora in pdf

Il romanzo di Gennaro Cuccaro “L’eclissi della storia” è partito il mese di dicembre, come se fosse una vera e propria scommessa, perchè si è presentato come un esperimento sociale: il primo romanzo web su una testata giornalistica. Il testo si sta dimostrando a tutt’oggi un esperimento riuscitissimo visto che è sempre seguito puntata per puntata sia su Positanonews sia sui social network, quindi l’impatto mediatico c’è stato. Ora che è giunto anche il momento clou del romanzo con la rivelazione del fatidico manoscritto, anche l’eclissi sembra che stia scomparendo pian piano e il giornalista, uno dei personaggi principali, Thomas Reds, sarà sicuramente portatore di altri colpi di scena. Ma se non riuscite ad aspettare l’esito delle ricerche e siete impazienti che esca l’articolo ogni mercoledì, potete contattare l’autore stesso, affinchè vi invii il testo in pdf . Contatti : cuccaro@alice.it /3408006344