Positano: L’azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo cambia sede dopo mezzo secolo.

L’Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo di Positano, che ha festeggiato nell’anno 2003 il suo cinquantesimo anniversario, cambia sede dopo più di cinquant’anni di attività. L’azienda è uno dei venti Enti Turistici Istituzionali cui la Regione Campania affida la promozione turistica del proprio territorio e il servizio di informazione e assistenza delle singole località dove essi hanno sede.

L’azienda possiede in teoria un ruolo centrale in fatto di accoglienza e dell’informazione turistica. L’Ufficio Informazioni assiste, attraverso il rapporto personale e la distribuzione di materiale informativo, i turisti alla scoperta del luogo, fornendo ogni utile elemento alla loro conoscenza.

Ora l’azienda dopo mezzo secolo si sposta nei pressi della Chiesa Nuova, anche se il posto scelto è poco visibile, nei locali della famiglia Carro, dove prima c’era la sede del 118 , mentre i locali di Via del Saracino sono ora del Comune dopo un lungo contenzioso con la Regione Campania.

L’Azienda di Soggiorno e turismo doveva essere già esautorata da anni per la riforma del turismo che ancora non è stata attuata in Campania, esautorata di competenze e funzioni il suo ruolo a Positano è cominciato a venir meno.

