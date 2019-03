I lavori di messa in sicurezza del costone che sovrasta via Pasitea, proseguono senza sosta. Recentemente nuove frane sono crollate dal parete rocciosa, al di sotto di Villa Peppinella, a Positano. L’intervento prosegue in un area che già in passato è stata soggetta ad eventi franosi, infatti nel 2014 proprio a causa di alcuni crolli s’è sfiorata la tragedia in questo punto, ove fortunatamente non c’erano gli addetti ai lavori, i tassisti furono spostati e dai massi fu colpita solo una ruspa.

Cinque anni fa, nei pressi dell’edificio di via Monte appartenente alla miliardaria statunitense Bianca Sharm, a cedere fu infatti una macera di circa sei metri, al di sotto del viale che porta alla Villa e prospiciente via Pasitea, da sette-otto metri di altezza, con un distacco di quasi due quintali di massi riversatisi per trenta metri quadrati: all’epoca dei fatti la strada sottostante fu soggetta a chiusura, e poi provvisoriamente riaperta a senso unico alternato per lo svolgimento dei lavori con l’impiego di impalcature.