Positano, Costiera amalfitana . Una storia da riscoprire quella della Madonna che si affaccia sul Belvedere alla Garitta, guardando l’intero paese fino a Praiano e la Costa d’ Amalfi . E’ il benvenuto al turista e al viandante che arriva nella Città Romantica dalla direttrice Napoli – Salerno verso Sorrento per arrivare appunto a Positano. Un magnifico punto per ammirare il nostro paese in tutta la sua bellezza con incastonata una suggestiva statua della Madonna. Ma come è stata realizzata?

LA STORIA DELLA STATUA DELLA MADONNA ALLA GARITTA

La statua della Madonna alla Garitta fu dono di Nicola Tessitore, e fu collocata in occasione dell’esecuzione del progetto di sistemazione generale del belvedere di Positano.

Incaricato del progetto fu l’architetto Luigi Orestano, come lo fu anche per le scuole elementari di Positano, Hotel Sirenuse e Hotel Savoia e per altri lavori.

http://www.architettiroma.it/monitor/d/opere.asp?id=00009

Il progetto fu approvato nei primi mesi del 1959.

Fu incaricato dell’esecuzione dei lavori Attanasio Antonio, lavori che venivano assiduamente seguiti anche dal Sindaco e dal Parroco dell’epoca.

I lavori furono ultimati alla fine di gennaio del 1960.

Il giorno 12 Febbraio 1960 vi fu la benedizione della statua Beatissima Vergine Immacolata con l’intervento dell’Arcivescovo del Clero e del Popolo di Positano.

Ringrazio affettuosamente Guido Attanasio, per alcune immagini e informazioni fornitemi.

E dedico un affettuoso ricordo a Cosimo Picci, per la sua preziosa disponibilità nell’aver condiviso i suoi ricordi sulla vicenda, e per infinita gentilezza sempre mostratami.

Daniele Esposito