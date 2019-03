Positano . La sera dei bianchi bendati, inaugura la stagione di Villa Gabrisa con lo chef Emilio Desiderio

Positano , Costiera amalfitana . La sera dei bianchi bendati, inaugura la stagione di Villa Gabrisa con lo chef Emilio Desiderio che si occuperà della ristorazione in questa bellissima struttura della famiglia Rispoli . Lunedì 18 marzo ore 20.00, si terrà “POSITANO-LA SERA DEI BIANCHI BENDATI”, ovvero una degustazione alla cieca di 6 vini provenienti da due regioni italiane.

La serata ideata e organizzata da Angela Merolla si svolgerà rigorosamente alla cieca, senza rivelare la regione, la cantina produttrice, il vitigno e l’annata dei vini posti in degustazione, questo per rendere l’esame organolettico più oggettivo possibile, evitando di condizionare i giudizi dei degustatori. I vini saranno serviti con etichette e bottiglie bendate, una lettura intrigante quanto affascinante, per una serata finalizzata all’approfondimento di terroir e uve diverse tra loro. Sarà valutato ogni vino da un punto di vista visivo, olfattivo, gusto-olfattivo, dando un voto finale e suggerendone l’abbinamento cibo.

CANTINE

Villa Venier – Treviso TV

www.villavenier.com

Gianni Tessari – Roncà VR

www.giannitessari.wine

Tenuta Cavalier Pepe – Luogosano AV

www.tenutacavalierpepe.it

Az.Vitivinicola Nardone Nardone – Pietradefusi AV

www.nardonenardone.it

Cantine Fontanarosa – Frasso Telesino BN

www.cantinefontanarosa.it

PARTNER FOOD:

Pizzeria Opera – Faiano SA

Tris fritti Opera:

Frittatina di pasta con carciofi

Crocchè di patate viola

Arancino classico

Jamonita – Nocera Inferiore SA

Tris di formaggi campani:

Formaggio di capra stagionato 6 mesi

Formaggio di pecora stagionato 12 mesi

Blu di Bufala

DiVin Baguette – Maiori SA

Baguette Delicato:

Provola fresca di Tramonti , filetto di alici sott’olio, pomodorini gialli Solania, zeste di limone e olio aromatizzato al limone

Tenuta Celentano – Nocera Inferiore SA

In degustazione:

Olio extravergine d’oliva Dop Colline Salernitare

Azienda Solania – Nocera Inferiore SA

Pomodorini gialli

Apicoltura Mattei di Cristian Mattei – Lapio AV

In degustazione:

Miele da metodi biologici

Panificio Filippo Cascone – Lettere

Pane Cafone da lievito madre-3 impasti con lievitazione di 58 ore

Grissini alle olive verdi cilentane e olio evo

Il Gusto della Costa – Positano SA

Limoncello

Confettura di cipolle di Tropea

Confettura di fichi di Praiano

EVENTO SU INVITO

Hotel Villa Gabrisa

Via Pasitea, 223

Positano