Positano, la “Pompei” della Costiera amalfitana. Splendido reportage su Bell’Italia Oggi agli amanti dell’ archeologia consiglio il mensile “Bell’Italia n.395″ che dedica uno splendido reportage alla Villa marittima di Positano.”La piccola Pompei della Costiera” testi di Manuela Piancastelli, fotografie di Alfio Giannotti. Un termine che piace, già Positanonews la chiamò la Pompei della Costa d’ Amalfi, per bellezza degli affreschi che sono esposti e visitabili tutti i giorni fino alle 16, anche in inverno, con brave e preparate guide, il MAR ( Museo Archeologico Romano ) è davvero un gioiello per tutta la Campania di cui può essere orgogliosa l’amministrazione De Lucia.

