Positano . L’ ENI lascia ancora senza gasolio il paese e mezzo Costa d’ Amalfi, è emergenza. Ancora senza gasolio la stazione di carburante dell’ ENI al garage Mandara. La Compagnia non sta intervenendo , nonostate i titolari stiano facendo l’impossibile per fornire un servizio al paese, ma non solo. Praticamente la stazione di benzina più vicina si trova a oltre mezz’ora da Positano . O si arriva a Piano di Sorrento , se si va nella direzione della Penisola Sorrentina, verso l’autostrada Napoli – Salerno , o addirittura a Maiori verso Pucara in direzione Tramonti, dunque a quasi un’ora da Positano, in attesa che sia pienamente operativa quella di Furore sulla Statale Amalfitana 163, che comunque si trova dopo Praiano a circa mezz’ora da Positano. Questo ha comportato già turisti appiedati, auto soccorse, persone che si portano pericolosamente scorte di carburante a casa. Situazioni da Medioevo che l’ ENI non ha ancora giustificato con un comunicato almeno di spiegazioni o scuse alla stampa e ai cittadini.

Avvocato Michele Cinque

direttore@positanonews.it