Nunzio Spagnulo c’è venuto a trovare questa mattina in redazione. Grande onore per noi conoscere uno chef di così grande successo.

Giovane e determinato, Nunzio Spagnuolo, è stato alievo di Gualtiero Marchesi ed ha fatto una serie di viaggi all’estero e in Italia che lo hanno condotto oggi ad essere lo Chef in molte cucine famose della Campania; è stato intervistato dalla rivista Gambero Rosso ed averlo come nuovo chef del Rada di Positano è un onore.

La sua è una cucina della tradizione che guarda ad aspetti innovativi seppur mantenendo la volontà di soddisfare il cliente offrendo qualcosa che sia prima di tutto buono e poi anche bello.

Semplice, buona e salutare, ricca di prodotti d’eccellenza, la sua proposta gastronomica è frutto di poca manipolazione e mira soprattutto ad esaltare il gusto.

In bocca a lupo ccaro Nunzio per questa nuova esperienza a Positano, ci vediamo il primo aprile al Rada con il tuo super spaghetto cacio e pepe con stracotto di manzo e pesto di carota.