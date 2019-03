Questa mattina a Positano a cogliere la curiosità di tutti diversi elicotteri e diverse imbarcazioni della Guardia di Finanza di Salerno.

Tutti si sono preoccupati e il pensiero che fosse successo qualcosa di grave è passato per la mente di tutti, ma non preoccupatevi nulla di tutto ciò. Infatti, si sta provvedendo alle riprese di un documentario Rai sugli interventi della guardia di finanza in mare.

Presto il documentario andrà in onda sui canali Rai, per il momento si può godere lo spettacolo dal vivo.