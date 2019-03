Positano, incontriamo Nello Buongiorno: il paese ha bisogno di musica e del sociale. Positanonews è con te! – VIDEO

Camminando in una Positano baciata dal sole in questa magnifica giornata, abbiamo incontrato Nello Buongiorno, un grande musicista positanese. Nello è un’artista che vuole realizzare qualcosa di coinvolgente per il proprio paese, creare un momento in cui i cittadini di Positano siano uniti dalla musica. Non è la prima volta che Positanonews da spazio al desiderio di Nello Buongiorno, ovvero dare inizio ad un progetto in cui si possa dare la possibilità di trasmettere alle future generazioni, la cultura e la passione per la musica.

Nello crede tanto in questo progetto, che possa tramutarsi in un tanti bei momenti sociali per tutta la comunità di Positano, senza distinguo per le fasce d’età. Noi abbiamo accolto il nuovamente il suo appello, affinché questo progetto culturale e sociale sia accolto e non rimanga “in sospeso”, visto che Nello ci ha detto che attualmente la situazione è in stand-by. Noi vogliamo bene a Nello e ci auguriamo che possa trasmettere a tutti noi, ai più giovani la propria esperienza nel campo della musica, far respirare il paese con po’ di sano divertimento.