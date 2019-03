Guasto improvviso ad una condotta idrica pochi minuti fa a Positano. In via dei Mulini, mentre si stavano effettuando dei lavori nei pressi della stradina interna che porta alla Spiaggia, è stato erroneamente danneggiata una condotta idrica: pare che si tratti della condotta principale che porta l’acqua alla Spiaggia Grande. Stando a quanto appena appresa da noi, presenti sul posto, pare che per effettuare i lavori di riparazione dell’impianto, l’Ausino sarebbe obbligata ad interrompere il flusso idrico, con conseguente disagio per gran parte del paese. Non solo, quindi, è interessata la zona della Spiaggia Grande, ma gran parte di Positano potrebbe rimanere nelle prossime ore senz’acqua. Il problema principale è che, come ci hanno confermato alcuni tecnici dell’Ausino, i lavori non erano da effettuarsi di mattina, in quanto in caso di guasti come questo è poi difficile riparare i danni di pomeriggio, quando è difficile trovare squadre operative. Presto, quindi, la ditta dovrebbe interrompere il servizio idrico in paese.