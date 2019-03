Continua il magico momento della palestra Olimpic Positano e del maestro di Jeet Kune Do, Giuseppe Capozzi. Dopo l’annuncio della partecipazione alla nuova stagione di Gomorra (Giuseppe compare anche nel trailer), il maestro di arti marziali sta ricevendo tantissime richieste di lavoro come personal trainer da parte di tanti vip del territorio e non. Un bel riconoscimento per un ragazzo che sta portando avanti un lavoro davvero apprezzabile, cercando di far conoscere una disciplina nobile non conosciuta da tutti.

Il JKD un’arte marziale sincretica non tradizionale, scientifico-filosofica basata sul combattimento “essenziale” fondata da Bruce Lee negli anni sessanta. In cantonese Jeet significa “intercettare”, Kune “pugno” e Do “via”; Jeet Kune Do significa, quindi, “la via del colpo intercettore”.

“Per cogliere l’essenza delle arti marziali occorrono intelligenza, lavoro assiduo e perfetta padronanza delle tecniche. Per dominare un’arte marziale non sono sufficienti un allenamento intensivo e l’uso della forza. È necessario «capire», e presupposto della comprensione è lo studio dello sviluppo del movimento naturale in tutti gli esseri viventi. Ma è utile anche osservare gli altri, i modi e la rapidità con cui agiscono e i loro lati deboli. Anzi, proprio la conoscenza di questi elementi ci consente di battere i nostri avversari”, si legge ne “Il libro segreto di Bruce Lee”.