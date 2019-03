Positano per il Global strike for future

Per compiere gesti importanti in favore dell’intera umanità non è necessario diventare adulti, lo si può fare fin da piccoli! Questo è il messaggio che trapela dalle azioni di Greta Thunberg e dai suoi accorati inviti agli studenti ad unirsi a lei per fermare il surriscaldamento globale. Il messaggio è stato accolto anche dagli alunni dell’ IC “Lucantonio Porzio” di Positano che il 15 marzo, hanno letto articoli e storie dedicate al clima, visto documentari sul tema e dibattuto per riflettere su ciò che ciascuno può fare quotidianamente, nel proprio piccolo, per salvare la Terra.

Attività della scuola dell’Infanzia e Primaria di Positano: https://icsporzio2015.wordpress.com/2019/03/15/il-global-strike-for-future-spiegato-ai-piu-piccoli/

Attività della scuola Secondaria di I grado di Positano: https://icsporzio2015.wordpress.com/2019/03/15/global-strike-for-future-2019-scuola-secondaria-di-i-grado-di-positano/