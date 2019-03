Positano a giorni riapre Ohimà e l’enoteca “Le Tre Sorelle”. Lo chef Emanuele Mosca apre anche “Truth” ad Aversa

Le notizie golose dell’Enogastronautanews di Positanonews, il primo blog di food and wine della Costiera amalfitana e Penisola Sorrentina, con una apposita sezione. Diamo dei flash, il raffinato Ohimà Brasserie della famiglia Collina è quasi pronto per l’apertura, la novità è che a fianco ci sarà una elegante enoteca targata “Le Tre Sorelle” , insomma si riqualifica sempre di più l’offerta enogastronomica in zona. Per l’occasione facciamo gli auguri allo chef di Ohimà Emanuele Mosca, conosciuto anche per Lucullo e l’ Imperial Tramontano a Sorrento, che domani apre un locale di qualità ad Aversa “Truth” “Un nuovo modo di concepire l’esperienza culinaria, un progetto giovane e ambizioso, un format tutto da vivere sta aprendo ad Aversa. Non è solo un ristorante, non è solo un wine &cocktail bar, vieni a scoprire la verità. Stay Tuned… stay Truth!”. Auguri chef e auguri alla famiglia Collina.