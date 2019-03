Positano, finalmente la Provincia di Salerno comincia i lavori della strada. Montepertuso un percorso di guerra , anche se una parte è di gestione della provincia di Salerno e l’altra della cittadina della Costiera amalfitana .

Mercoledì 6 marzo il settore Viabilità della Provincia di Salerno inizierà le operazioni relative ai lavori di ripristino della pavimentazione stradale bituminosa sconnessa ed avvallata di pericolo al pubblico transito in alcuni tratti della carreggiata ricadente nel Comune di Capaccio, sulla Strada Provinciale 315.

Invece giovedì 7 marzo nel Comune di Positano inizieranno lavori per la riparazione di muretti, pulizia pozzetti, risistemazione griglie metalliche di smaltimento acque bianche, posa in opera di segnaletica orizzontale e verticale.

“Proseguono gli interventi – dichiara il Presidente Michele Strianese – di messa in sicurezza e manutenzione della nostra rete viaria programmati dalla Provincia di Salerno in tutto il territorio provinciale. Nei prossimi giorni a Capaccio, sulla SP 315 dal Km 2+100 al Km 5+500 circa – secondo tratto – verranno eseguiti lavori di ripristino pavimentazione stradale. Nel Comune di Positano invece verranno consegnati i lavori urgenti di consolidamento e rinforzo della sovrastruttura stradale nonché pulizia pozzetti e altro, tutti interventi che proseguiranno e verranno ultimati nel giro di circa 40 giorni continuativi. Mobilità e sicurezza sono fra i diritti primari del cittadino, per questo lavoriamo quotidianamente, per tutelare una mobilità sicura per le nostre comunità.”

E’ apprezzabile questa iniziativa , ma dalla Costa d’ Amalfi, pensiamo alla Ravello – Tramonti e non solo, al Cilento, le strade di gestione provinciale equivale a dire scarsa manutenzione e abbandono.