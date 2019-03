Positano: Festa della Donna in Biblioteca

Cosa è venuta a fare” la Festa della Donna” in una biblioteca? Cosa ci farà mai in mezzo a questi ordinati filari di libri? Ma non doveva andare al ristorante , o a scatenarsi in discoteca o meglio ancora partire per un viaggio che la allontanasse almeno per un giorno dai rumori del mondo? E invece con una mossa a sorpresa e con un giorno di anticipo ha deciso proprio di fare una capatina nella biblioteca comunale di Positano. Giovedì 7 marzo infatti sarà ospite dell’Associazione Posidonia nei locali della biblioteca presso l’ex scuola elementare di Positano a partire dalle 20.30. Sarà una serata particolare dedicata all’altra metà del cielo in cui musica e parole saranno protagoniste. Come per magia le migliaia di parole rinchiuse in quei libri, che aspettano pazienti di essere liberate nella mente di ogni lettore, scapperanno fuori allegre e prorompenti come alunni al suono della campanella e voleranno di bocca in bocca dando nuova voce al nostro desiderio di conoscerci e comunicare. Una festa che si rispetti non può però fare a meno della musica dei “Sonacore” che proporranno alcuni brani del loro repertorio e daranno nuovo impulso ad una collaborazione con “Posidonia” nata per Positano. Siete tutti invitati, non mancate,” la Festa della Donna” è in cerca di vecchi e nuovi amici con cui condividere questa serata in compagnia e in allegria.

Paolo Marrone