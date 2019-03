Positano, fermati due uomini dell’est. Controlli su lavoro nero e droga dei carabinieri

Positano, Costiera Amalfitana. Questa sera un’improvvisa operazione dei Carabinieri della compagnia della Costa d’ Amalfi. Due uomini dell’est sono stati prelevati e portati nella macchina dell’Arma . Non sappiamo molto, ma , oltre a questo intervento, sembra che gli uomini dell’Arma abbiano fatto alcuni controlli e fermato persone per lavoro nero fra Positano e Praiano, oltre a controlli fra i giovani per droga, ancora molto diffusa sul territorio.