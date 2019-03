Positano, fantastica Connectivia col cablaggio capillare. Ora il Wi Fi free e più potente

Positano, Costiera amalfitana. Fastastica Connectivia , finalmente ha realizzato la rete in fibra ottica in maniera pervasiva, un sogno per la città di cui daremo maggiori dettagli successivamente. Ma Conncectivia va ringraziata già per quello che è riuscita a fare grazie alla sua rete radio , con ponte da Praiano, ha permesso a molti di avere un collegamento decente. Ma la perla della Costiera amalfitana soffre ancora del digital divide. Ieri ne abbiamo parlato con il capogruppo di opposizione Luca Vespoli, che a dire la verità lo ha sempre sostenuto da imprenditore alberghiero, e con il sindaco di Positano Michele De Lucia in modo da avere tutti compatti per questo obiettivo caro a Positanonews, primo giornale locale infraprovinciale della Campania, oltre ad essere leader in Costa d’ Amalfi e Sorrento, col paradosso di non avere servizi di rete sufficiente per il giornale che ha sede operativa in Penisola Sorrentina.

I tecnici hanno quasi ultimato in maniera capillare il cablaggio, che già c’era, come anche ad Agerola , Amalfi, Praiano aspettando la dorsale in fibra. Dunque si sta dando da fare l’amministrazione De Lucia, e per essa il vice sindaco Francesco Fusco, che aveva assicurato già la possibilità del wi fi libero almeno nelle piazze, ma noi lo auspichiamo in tutto il paese, un segno di grande accoglienza turistica. Davvero complimenti a Connectivia , ma speriamo davvero che si superi il digital divide con altre localitù turistiche mondiali, dove un turista d’eccellenza oramai non può fare a meno di internet e oggi serve a tutte le attività .

La cosa geniale è che l’azienda guidata da Giuseppe Abagnale , grazie ad un accorto e attento accordo con l’amministrazione De Lucia, ha ridotto al minimo i disagi, innestandosi in lavori di altri sottoservizi, passando con la pubblica illuminazione, per esempio, portando avanti questo progetto con grande lungimiranza e minimi disagi la FTTH: “Fiber To The Home”, una fibra ottica pura che arriva fin dentro casa, per semplificare.

Nella foto un abile tecnico della Connectivia mentre riesce a dotare di una linea internet una casa arroccata nelle scale della cittadina romantica ma difficile per chi non la conosce o la vede e ne parla solo da lontano.