Positano fake news sulla mancanza di benzina. Il distributore è solo uno, corsa a Piano di Sorrento per rifornimenti

Positano, Costiera amalfitana. Come abbiamo già scritto esiste solo un distributore in attività a Positano, nella cittadina della Costa d’ Amalfi, è questo è quello del Garage Mandara ai Mulini. Si è in attesa dell’ENI che deve provvedere, dopo che il distributore si è messo in regola con i lavori con le nuove normative, mancano degli adempimenti burocratici. A Positano è l’unico distributore in funzione quindi, come abbiamo consigliato, inutile aspettare che uno o l’altro funzioni, occorre rifornirsi a Piano di Sorrento e fare il pieno possibilmente, qualcuno cerca anche le scorte.. In Costiera amalfitana fino a Maiori non c’è niente , a Furore si sta procedendo a lavori all’impianto elettrico. L’altro distributore di Positano, quello della FINA per intenderci di Romolo, originario di Agerola, , al Bivo della Sponda, prima di arrivare sulla Statale Amalfitana 163 verso Praiano, oltre ad essere chiuso da mesi, oramai non è più operativo da mesi e mesi. Si dovrebbe dismettere fra poco, lo spazio verrebbe rilevato dall’ Hotel Le Sirenuse dei Sersale, mentre comunque vi è un contenzioso fra la società e la Chiesa che, amministrata dalla Diocesi Cava de Tirreni – Amalfi , per presunte infiltrazioni d’acqua. Il Garage Mandara è dunque l’unico che ha un distributore e sta risolvendo le problematiche burocratiche di cui abbiamo già parlato, fra pochi giorni dovrebbe già tornare benzina e gasolio. Un problema che Positanonews ha sollevato in tempo reale perchè in direzione Costiera amalfitana, salvo Furore, dove di domenica c’è il distributore automatico , se funziona, per arrivare ad una stazione di carburanti bisogna andare fino a Maiori o Ravello, per fortuna la Penisola Sorrentina, con le stazioni di Piano di Sorrento e Sant’Agnello o Vico Equense, è vicina. Dunque per chi viene dall’autostrada Napoli – Salerno da Castellammare di Stabia in poi procurarsi un bel pieno se si viene sulla S,.S 163 verso Positano e Amalfi. Attenzione alle fake news , notizie false e incontrollabili, fatte sopratutto da chi sa poco e nulla di Positano, se non che ci sono diversi imprenditori da cercare di sfruttare come dei polli, magari facendogli l’articolo carino per attirarlo in una situazione illegale , se parliamo di giornali online. Infatti continuano a imperversare falsi giornali online che si riportano a Positano. Ricordiamo che un giornale per essere considerato tale deve essere registrato in tribunale con un direttore responsabile, altrimenti chiamatelo come volete, sito , blog, piattaforma, network e così via, ma la verità unica e sola è che come giornale è abusivo, illegale, e questo potrebbe anche essere normale, ma il rischio è anche quello di diffondere notizia senza senso e infondate, cosa che fanno in continuazioni, sicuri della loro impunità, visto che il sito non è registrato, come dovrebbe fare un giornale. Dunque non creiamo confusione e siamo diretti, rifornitevi a Piano di Sorrento, o altrove, verso la Penisola Sorrentina, come posto più vicino, a meno che non andiate verso Cetara o Salerno e fate i vostri calcoli in base alla riserva, ricordatevi che a Maiori c’è un distributore aperto ma salendo verso Tramonti per essere chiari. Appena risolto il problema al Mandara vi informeremo, ma nel frattempo rifornitevi con calma, magari nel pomeriggio per non creare confusione.